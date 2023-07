Formula 1 | Ferrari, Vasseur duro con la squadra: “Facciamo troppi errori!”

Per la Ferrari il Gran Premio d’Ungheria è l’ennesimo flop di questa stagione deludente. La SF-23 sembra sia rimasta un po’ plafonata nelle ultime due gare, è evidente come la situazione in pista possa cambiare rapidamente da pista a pista e in base anche agli aggiornamenti portati da tutti, ma Leclerc e Sainz non sono riusciti a fare meglio della settima e ottava posizione all’Hungaroring. In più sono stati commessi evidentemente troppi errori, specialmente in gara, con il pit-stop sbagliato e la penalità presa da Charles, il quale ha buttato alle ortiche almeno 12 secondi e che lo avrebbero messo in una posizione certamente migliore alla bandiera a scacchi.

“C’è frustrazione ovviamente – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Se guardiamo la gara, credo che senza i secondi persi al pit-stop, la penalità a Leclerc e il traffico siano stati determinanti. Non possiamo permetterci tutti questi errori se vogliamo essere competitivi. Il passo non era magico, ma non era nemmeno così lontano da Hamilton, quindi non possiamo sbagliare così. In qualifica fatichiamo a mettere tutto insieme, e questo è il lato negativo insieme agli errori citati prima, mentre di positivo è che avevamo un passo migliore delle aspettative, quasi eguagliavamo quello di Lewis, e non è stato così a Silverstone. Avevamo paura del degrado gomme per via delle temperature alte, ma nel complesso non è stata una brutta gara in termini di passo, lo è come risultato, specialmente perché abbiamo commesso tanti errori, troppi, partendo dalle qualifiche di ieri, poi oggi pit-stop e penalità per limiti di velocità, non possiamo permettercelo se vogliamo fare tanti punti”.

“Non possiamo lamentarci di Charles, a volte lo accusano di essere troppo nervoso, altre perché riflessivo: penso abbia fatto una buona analisi del weekend, sa che abbiamo commessi troppi errori come team, ma sa anche che il passo non era pessimo. Ci sono margini di miglioramento, l’atteggiamento è quello giusto. Sono certo che sia lui che Carlos criticheranno e spingeranno il team nel debriefing, ma più calmi e fuori dalla pista. La classifica cambia enormemente da un weekend all’altro, ma non è questione di sviluppi, bensì di minimizzare gli errori. Dobbiamo preoccuparci di noi stessi e come migliorare, è chiaro che bisogna fare un lavoro migliore in ogni singola area, sto spingendo al massimo su ogni persona della nostra squadra”.