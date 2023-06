Formula 1 | Ferrari, nuovi pezzi nelle power unit di Leclerc e Sainz in Austria

Power Unit Ferrari Austria – E’ iniziato questo pomeriggio il weekend del Gran Premio d’Austria. A Zeltweg si corre su un tracciato abbastanza in altura, laddove le power unit soffrono certamente più del solito. Per correre ai ripari e prevenire qualsivoglia problema, alcuni piloti hanno cambiato diverse componenti, montandone di fresche così da non vivere delle situazioni difficili nelle prossime sessioni. Ricordiamo infatti che ci saranno ben due qualifiche in questo fine settimana, una oggi che determinerà la griglia di partenza di domenica, e una domani mattina, la quale stabilirà lo start della Sprint Race di domani pomeriggio.

Per questo motivo, Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno una nuovi Turbo, MGU-H e scarichi sulle loro SF-23. Questo cambiamento non comporterà alcuna penalità in griglia, essendo arrivati alla terza componente delle quattro possibili senza incombere in sanzioni. Stessa sorte anche per le Haas di Magnussen e Hulkenberg, i quali avranno anche un nuovo ICE (motore a combustione interna, ndr) così come Zhou e Bottas, anch’essi motorizzati Ferrari. Verstappen invece avrà un nuovo pacco batterie e una nuova centralina, entrambi i componenti alla seconda unità stagionale, quindi senza penalità, e sarà lo stesso anche per Tsunoda e de Vries per quanto concerne l’Energy Store, mentre il giapponese e Bottas avranno una nuova CE.