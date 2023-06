F1 | Novità McLaren, Norris in pista con la MCL60 2.0 [VIDEO]

F1 GP Austria McLaren – Tante novità in casa McLaren per il prossimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nelle prime libere di questa mattina al Red Bull Ring, Lando Norris ha portato in pista una MCL60 2.0, rivista in diverse componenti e nel design aerodinamico. Un restyling a 360°, frutto del lavoro portato avanti dallo staff tecnico a Woking negli ultimi mesi, che sulla carta dovrebbe aiutare la compagine inglese a migliorare la propria classifica, soprattutto in questa seconda parte di stagione.

Il pacchetto, in Austria installato solamente sulla vettura del pilota britannico (Oscar Piastri lo avrà a disposizione tra sette giorni a Silverstone), comprende delle nuove pance simil Red Bull e Aston Martin, fondo inedito e un lay-out leggermente differente dell’alo. Modifiche indirizzate all’ottimizzazione dei flussi e alla ricerca di un miglior carico aerodinamico in curva. Piastri, ricordiamo, ha chiuso le libere di questa mattina con il 12° crono, mentre Norris – ultimo – si è dedicato esclusivamente alla raccolta dati.

Appuntamento alle 17.00 per la prima sessione di qualifica valida per questo fine settimana al Red Bull Ring. I tempi di questo pomeriggio stabiliranno l’ordine di partenza della gara vera e propria in programma domenica pomeriggio alle 15.00. Domani, invece, la qualifica Shoout-Out utile per lo “starting grid” della Sprint Race.