Formula 1 | Ferrari, Leclerc vuole un grande risultato a Las Vegas

Pole position numero 23 della carriera per Charles Leclerc, che a Las Vegas ha rispettato i pronostici della vigilia di queste qualifiche, piazzandosi davanti a tutti in un weekend che sta vedendo la Ferrari in ottima forma. La gara di domani presenterà tantissime insidie, a cominciare dal freddo e dall’alta possibilità di graining. In questo caso quindi la gestione gomme sarà ancora più certosina, ma l’obiettivo del monegasco sarà quello di scacciare la sfortuna e portare a casa il primo successo di questa tormentata stagione.

“Non avevo grosse aspettative – ha ammesso Leclerc in mixed zone. Sapevo che nei cittadini si può fare la differenza, quindi ero motivato sotto questo punto di vista, volevo dimostrarlo, e fino in Q2 tutto è andato bene, perché penso di aver fatto i miei giri migliori in Formula 1, mentre in Q3 ho fatto dei giri brutti e con tanti errori. Volevo fare la stessa cosa, perché la pista migliorava e quindi avrei potuto girare ancora più velocemente, ma non è stato così. Nei cittadini iniziamo sempre con poco grip, quindi andiamo più carichi aerodinamicamente, poi aumenta e quindi scarichiamo la vettura, ma qua non sta andando male in termini di gestione gomme, quindi spero di convertire questa pole in una vittoria. Non ho certezze, ma sono fiducioso di poter ottenere un grande risultato, e quando dico questo, parlo di vittoria e nient’altro, quindi farò di tutto per vincere domani. La gestione gomma sarà importante e non ho dubbi sul fatto che Max e la Red Bull saranno forti sotto questo punto di vista. Partenze? In una gara, non mi ricordo quale, non sono partito come avrei voluto, domani invece spero di riuscirci!”.