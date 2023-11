F1 | Leclerc svetta nella serata di Las Vegas: gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

F1 GP Las Vegas – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una serata ricca di sorprese, Charles Leclerc è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle di pochi millesimi il compagno di scuderia Carlos Sainz, costretto però a scattare 12° a causa dell’arretramento griglia dovuto alla sostituzione della batteria di venerdì. Al suo fianco, quindi, scalerà in avanti Max Verstappen, seguito a ruota da George Russell, Pierre Gasly, Alexander Albon e Logan Sargeant.

Da sottolineare l’ottima prova della Williams, veloce in rettilineo e pronta a giocarsi le proprie carte nelle 50 tornate di gara attorno alla “Strip”. In ottava e nona posizione hanno trovato posto Valtteri Bottas e Kevin Magnussen, mentre l’ultimo piazzamento in top dieci è andato a Fernando Alonso. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina, con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start della terza edizione del GP di Las Vegas.