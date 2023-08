Formula 1 | Ferrari, Leclerc sereno sul fronte rinnovo [VIDEO]

Formula 1 Ferrari rinnovo Leclerc – Intervistato da Mara Sangiorgio durante il media day del prossimo Gran Premio d’Olanda, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Charles Leclerc non si è detto preoccupato del discussioni in atto con Ferrari per il rinnovo del contratto in scadenza la prossima stagione, precisando come l’intenzione comune sia quella di continuare il rapporto fino alla conquista del titolo mondiale.

Nonostante gli alti e i bassi degli ultimi due anni, il monegasco crede fermamente nel progetto italiano e vuole continuare a lavorare con la squadra anche nel prossimo futuro. Chiarito questo, Leclerc ha evidenziato le priorità attuali, precisando come ogni singola energia della squadra debba esse focalizzata sulla vettura – in particolar modo quella del 2024 – e sulla rincorsa alla Red Bull. Fatto questo ci sarà tempo e modo per mettere nero su bianco l’estensione per i prossimi campionati.