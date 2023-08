F1 | Sainz, l’obiettivo è chiarire il futuro in Ferrari prima della stagione 2024 [VIDEO]

F1 Ferrari futuro Sainz – Intercettato da Mara Sangiorgio durante il media-day del prossimo Gran Premio d’Olanda, in programma questo fine settimana sul tracciato di Zandvoort, Carlos Sainz ha chiarito alcuni punti in merito al suo futuro in Ferrari, precisando come la speranza personale – e probabilmente anche quella della squadra – sia quella di chiarire ogni dubbio sul 2025 prima dell’inizio del prossimo campionato.

Lo spagnolo, infatti, vuole approcciare al prossimo mondiale con la consapevolezza di avere un progetto chiaro tra le mani, possibilmente con la casacca della Rossa, squadra per cui corre ormai da due anni a questa parte. Un’idea chiara che con ogni probabilità verrà affrontata con l’attuale Team Principal, Frederic Vasseur, nel prossimo inverno, lontano dalle gare e dalle tante voci (Audi in particolare) che stanno circolando nelle ultime settimane.