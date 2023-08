F1 | Ferrari, Leclerc: Red Bull troppo avanti, difficile raggiungerli prima del 2026

Non è una dichiarazione di resa, ma fotografia di una realtà a medio termine. Per Charles Leclerc sarà difficile, per non dire impossibile, raggiungere le prestazioni della Red Bull prima del prossimo cambio regolamentare sulle power unit che avverrà nel 2026. L’importante vantaggio accumulato negli ultimi tempi dalla scuderia di Milton Keynes, assoluta dominatrice della prima metà di stagione, non lascia speranze all’alfiere della Ferrari conscio che il gap – soprattutto per quel che riguarda il passo gara – non è recuperabile prima di qualche anno.

“La Red Bull ha un vantaggio davvero ampio – ha dichiarato Leclerc, intervistato da RaceFans – Sarà molto difficile raggiungerli prima del cambio regolamentare (stagione 2026, ndr). È diverso rispetto al passato nel senso che in qualifica siamo tutti molto più vicini di quanto abbiamo visto in passato. Normalmente, quando vediamo una squadra dominare, questo avviene sia in qualifica che in gara. Ma ora, per qualche motivo, con la Red Bull c’è più divario in gara: per questo stiamo tutti lavorando sul nostro ritmo di gara, perché la Red Bull è così lontana”.

Leclerc, continuando con la propria analisi, ha detto: “C’è ancora molto lavoro da fare. Abbiamo alcuni sviluppi nelle prossime gare che possono aiutarci a fare un passo in avanti. Ma anche con questa vettura possiamo avere qualche sorpresa inaspettata perché sono così sensibili che un piccolo cambiamento può avere una grande influenza. E speriamo che sia così anche per noi”.