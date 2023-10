Formula 1 | Ferrari, Leclerc non ci crede: pole position inaspettata in Messico

Con grandissima sorpresa di tutti, Charles Leclerc ha conquistato una fantastica pole position in Messico. Il monegasco ha portato la sua Ferrari davanti a tutti e al compagno di squadra Sainz, a completare un’incredibile prima fila tutta Rossa. Il #16 è alla ventiduesima partenza dal palo della carriera, la quarta della stagione, la seconda consecutiva dopo quella di Austin. Sa che in gara le cose potrebbero facilmente cambiare, anche se Verstappen dovesse partire dall’ultima posizione, la minaccia del campione della Red Bull è sempre viva in ogni occasione.

“Sì, siamo assolutamente sorpresi – ha ammesso Leclerc in mixed zone. Normalmente siamo increduli già dal Q1, come nello scorso weekend, mentre oggi nelle prime due sessioni non è andata benissimo. In Q3 le cose sono state più o meno positive, ma non sono molto contento del mio giro, però siamo in pole, quindi è una bella sorpresa. In Q2 ho utilizzato un set di gomme morbide non perfetto, non ero per nulla contento, dopo ne abbiamo messe di nuove ma ho avuto del traffico davanti, e la preparazione del giro non è stata buona, anche quello fa parte dell’effetto sorpresa. Oggi tutto bellissimo, ma adesso bisogna concentrarsi sulla gara, perché onestamente non ho brutte sensazioni, ma la Red Bull ha sempre l’asso nella manica la domenica, ma il ritmo dimostrato nelle libere non è male e spero di poterlo replicare”.