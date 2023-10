Formula 1 | Haas, tanti problemi nel sabato di qualifiche a Città del Messico

Formula 1 GP Messico Haas – La 12° posizione di Nico Hulkenberg è l’unica nota positiva del sabato di qualifiche della Haas a Città del Messico, teatro del prossimo Gran Premio del Messico di Formula 1.

Fin dalle libere di venerdì, la scuderia statunitense non è riuscita a sbloccare il potenziale della VF-23, aspetto che ha portato i piloti a faticare col carico aerodinamico e con sistema di raffreddamento a causa dell’aria rarefatta (all’Hermans Rodriguez si corre a 2.200 metri d’altezza).

Una condizione ovviamente penalizzante che ha permesso ai rivali di guadagnarsi un piccolo vantaggio in vista della corsa di questa sera. Magnuissen, ricordiamo, ha chiuso la qualifica al 17° posto.

“La lotta è veramente serrata”, ha affermato il danese della Haas. “In un secondo c’è praticamente il nostro gruppo e purtroppo noi siamo alla fine. Questa pista per la nostra vettura è davvero difficile, probabilmente a causa dell’aria rarefatta, e inoltre non riusciamo a far lavorare bene il raffreddamento. Ho percorso cinque giri di long run tra venerdì e sabato, quindi per la gara non saprei cosa aspettarmi. E’ stato un week-end difficile fino ad oggi e inoltre varie cose non mi hanno permesso di accumulare chilometri. Non è stata la migliore delle preparazioni”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “Speriamo sempre in qualcosa di meglio. Questo fine settimana è stato fino ad oggi una vera e propria lotta, ma alla fine sono contento dei cambiamenti che abbiamo apportato prima delle qualifiche. Se proprio devo essere sincero, avrei firmato se mi avessero proposto la 12° posizione prima della qualifica. Per la gara è dura, non siamo abbastanza veloci e in generale avremo bisogno di una condizione favorevole. Una circostanza esterna che ci aiuti a sperare per la zona punti. Proveremo ad ottenere il meglio”.