Formula 1 | Ferrari, Leclerc: “Mi sono giocato tutto nell’ultimo settore”

Charles Leclerc ha conquistato la seconda fila nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad assicurarsi la posizione al fianco di Max Verstappen per via della straordinaria prestazione della McLaren, la quale ha piazzato Norris e Piastri al secondo e terzo posto. Il monegasco ha provato a dare tutto nell’ultimo tentativo, e stava riuscendo a compiere un ottimo giro fino al terzo settore, quando tra Stowe e la chicane finale ha di fatto perso ogni possibilità di fare meglio della quarta posizione finale.

“Mi sono giocato tutto nell’ultimo settore – ha ammesso Leclerc in mixed zone. Questo è stato il mio approccio e stava pagando fino alla parte finale del circuito, ma ho perso qualcosina anche in altre curve. In queste situazioni è difficile perché appena vai oltre il limite perdi davvero tanto e ho fatto fatica alla 6 e alla 7, però ci sono dei lati positivi perché in Q1 e Q2 ho affrontato delle condizioni che solitamente odio visto come sono andati gli ultimi Gran Premi, ho lavorato tanto e sono contento degli step fatti. Non vuol dire che io sia dove vorrei essere ma va già molto, molto meglio e mi sento a mio agio. In Q3 poi a volte va bene, altre un po’ meno però ho dato tutto”.

“La McLaren va davvero forte: certo, bisogna vedere il passo gara però oggi sono sorpreso di Oscar e Lando. L’obiettivo sarà quantomeno il secondo posto: sappiamo come la Mercedes sia davvero molto forte nei long run, mentre la McLaren ci riempie di domande, perché non ci aspettavamo fosse così forte in qualifica, e io non so, in PL1 avevo un buon feeling, mentre nelle PL2 non ho girato ma sembravamo faticare un po’, quindi non ci sono risposte”.