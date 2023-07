F1 | Norris in prima fila sulla pista di casa di Silverstone: “Non potevamo ottenere risultato migliore”

Sulla pista di casa di Silverstone la McLaren ha concluso nel migliore dei modi il sabato di qualifiche. La scuderia di Woking ha infatti ottenuto il secondo e terzo tempo rispettivamente con Lando Norris e Oscar Piastri. Gli aggiornamenti, che in questo weekend sono presenti su entrambe le monoposto, stanno dando ottimi riscontri al team inglese che pian piano continua a risalire la classifica dopo un inizio difficile di Mondiale.

Dunque la McLaren e Lando Norris scatteranno in prima fila nella gara di domani, accanto alla Red Bull del poleman Max Verstappen.

“Sono andato vicino alla pole, pazzesco – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Il mio ultimo giro è stato buono, nel giro di rientro ho sentito Zak Brown ed era molto felice: è grandioso sia per me che per il team essere secondi e terzi”.

“Se potevo arrivare davanti a tutti? È sempre Max che rovina tutto – ha affermato scherzosamente Norris – Sono molto felice, devo ringraziare tutto il pubblico, è stata una giornata molto speciale per noi e non vedo l’ora che arrivi domani. Questi momenti ti ricompensano per il duro lavoro svolto, specialmente qui a casa. Non potevamo ottenere un risultato migliore”.