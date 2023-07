F1 | McLaren, Piastri: “Passo enorme rispetto ad inizio stagione”

A Silverstone, sulla pista di casa, la McLaren si riscopre grande. Sul tracciato sede del Gran Premio di Gran Bretagna la scuderia di Woking è riuscita ad ottenere il secondo e terzo tempo alle spalle della Red Bull del poleman Max Verstappen. La bontà del pacchetto di aggiornamenti montati sulla vettura inglese ha dato i risultati sperati anche con Oscar Piastri, con il giovane pilota australiano che partirà in seconda fila precedendo la Ferrari di Charles Leclerc.

“Sono molto contento – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Nel Q1 ero quasi fuori, ma poi la macchina è stata molto veloce nel Q2 e Q3 e sono riuscito a mettere insieme un bel giro. Un risultato fantastico per il team, essere costantemente davanti è eccezionale ma dobbiamo cercare di mantenere questa posizione anche domani”.

Piastri: “Ieri è stata una giornata difficile, eravamo più veloci rispetto a quello che abbiamo fatto vedere. Faticavamo a portare la macchina nella giusta finestra. In questo senso abbiamo fatto un lavoro migliore quest’oggi e queste condizioni si addicono parecchio a noi. Questa situazione è avvenuta a Montecarlo e in Canada. Abbiamo avuto qualche spavento, ma poi nel Q3 abbiamo messo insieme un gran bel giro ottenendo un risultato eccezionale. Gli aggiornamenti stanno funzionando, non finirò mai di ringraziare a sufficienza il team perché sta continuando a spingere. Se pensiamo a dove eravamo a inizio stagione e dove siamo ora è un passo enorme”.