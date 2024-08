Formula 1 | Ferrari, Leclerc felice della leadership di Vasseur

Formula 1 Vasseur Leclerc – “In attesa di scendere in pista per il prossimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc non ha nascosto la propria ammirazione per il lavoro che Frederic Vasseur sta portando avanti all’interno della Scuderia Ferrari.

Intervistato dall’edizione italiana di motorsport.com, il monegasco ha cercato di spiegare l’impronta che il francese sta cercando di dare alla squadra, sottolineando come l’obiettivo comune in fabbrica sia quello di massimizzare il potenziale di ogni singolo reparto. Un lavoro a 360° che, nel lungo termine, dovrebbe regalare ai tifosi una squadra competitiva, concreta e in grado di lottare stabilmente per la conquista dei mondiali Piloti e Costruttori.

Dopo i buoni risultati ottenuti nella prima parte di questo campionato, ricordiamo, la Ferrari si è un po’ persa per strada con l’ultimo aggiornamento introdotto a Barcellona. Un aspetto che ha portato i piloti a soffrire di un feeling non perfetto con la monoposto. Il team, consapevole di ciò, sta lavorando su questa condizione e la speranza comune è quella di risolvere questa problematica con le novità che dovrebbero arrivare tra Zandvoort, Baku e Singapore.”

Leclerc felice della leadership di Vasseur in Ferrari

“Ho sempre cercato di ottimizzare ogni centesimo di secondo, convinto che questo sia l’approccio giusto quando si guida una macchina che risponde come previsto. Tuttavia, se ti trovi a dover gestire una monoposto che saltella, non puoi avvicinarti troppo al limite, poiché l’imprevedibilità del suo comportamento ti costringe a mantenere un certo margine di sicurezza. Non credo comunque che questo sia stato il problema principale nelle gare in cui non abbiamo ottenuto i risultati desiderati. Le scelte estreme fatte sulla monoposto per individuare l’origine dei problemi ci sono costate caro. Oggi, ritengo che le persone che lavorano nel team abbiano una responsabilità maggiore.

L’obiettivo è mettere ogni componente della squadra nella posizione ideale per esprimersi al massimo, e per farlo devono sentire la fiducia di Fred. Credo che sia stato molto abile nel promuovere questo cambiamento di approccio. Guardando alla stagione in corso, ci sono volute tre o quattro gare per risolvere i nostri problemi, ma alla fine penso che tutti abbiano compreso quali fossero le debolezze delle modifiche introdotte sulla vettura. In passato, probabilmente, un passaggio del genere non sarebbe stato altrettanto semplice.”