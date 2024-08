F1 | Ferrari, Vasseur: “A Zandvoort sulla difensiva, pronti ad attaccare da Monza”

F1 Ferrari Vasseur – Dopo l’ultima pausa estiva, utile per ricaricare le batterie dopo una prima parte di stagione lunga e a tratti complessa, Frederic Vasseur è pronto ad affrontare le gare di campionato che porteranno Charles Leclerc e Carlos Sainz verso il gran finale di Abu Dhabi, in programma per i primi di dicembre.

Il primo ostacolo in questo percorso sarà il weekend olandese di Zandvoort, considerato “complesso” dal Team Principal del Cavallino Rampante. Secondo Vasseur, le caratteristiche della pista – stretta e ricca di curve a media-bassa velocità – costringeranno la SF-24 a correre sulla difensiva, riducendo significativamente il margine di errore consentito alla squadra italiana fin dal venerdì.

Una situazione sicuramente poco felice, dettata soprattutto dall’incertezza tecnica che regna sulla vettura dopo l’aggiornamento introdotto a Barcellona, ma che dovrebbe risolversi già dalla settimana successiva a Monza. La prova brianzola, unita a quelle di Baku e Singapore, dovrebbe infatti sorridere alla monoposto e dare ai piloti delle buone occasioni di riscatto nel confronto con Red Bull, Mercedes e McLaren.

Ferrari, Vasseur e la strategia per le prossime gare

“Abbiamo davanti un buon gruppo di piste favorevoli a noi, come Monza, Baku e Singapore, che si adattano bene alle caratteristiche della nostra vettura. L’obiettivo principale è raccogliere punti. A Spa-Francorchamps, la priorità era non perdere terreno rispetto a McLaren e Red Bull, e lo stesso varrà per Zandvoort.

Sono convinto che le prossime tre o quattro gare saranno molto più positive per noi. Stiamo lavorando al massimo per introdurre novità il prima possibile. Risolvere il problema del rimbalzo rappresenta un passo avanti in termini di prestazioni. Spa ne è un ottimo esempio: la Mercedes ha avuto difficoltà il venerdì, ma una volta sistemati alcuni dettagli, è riuscita a recuperare dalla P7 alla P1.

Continuiamo a insistere sull’importanza di prestare attenzione a ogni singolo dettaglio. La situazione non è più come due anni fa, quando chi arrivava quarto o settimo si trovava a un minuto da Verstappen; ad esempio, in Ungheria abbiamo chiuso nella stessa posizione dell’anno scorso, ma ora siamo a 20 secondi, non più a 65”.