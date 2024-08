F1 | Brown non si nasconde: “La McLaren è da mondiale”

F1 Brown McLaren – In una chiacchierata concessa alle colonne di motorsport.com, Zak Brown non ha usato mezze misure per spiegare gli obiettivi che la McLaren vuole inseguire per il medio e lungo periodo. Dopo la crescita mostrata nell’ultimo anno e mezzo, grazie anche all’arrivo di sponsor e personaggi importanti come Rob Marshall, la compagine britannica sogna in grande e vuole ambire alla conquista del titolo Piloti e Costruttori. Target che mancano da troppo tempo e che potrebbero concretizzarsi già durante questa stagione, visto l’equilibrio che si sta registrando al vertice tra la stessa scuderia capitanata da Andrea Stella e la Red Bull.

Brown e gli obiettivi McLaren

“Tutto procede nella direzione giusta. Abbiamo un solido supporto da parte dei nostri azionisti e sponsor. Con piloti eccezionali e un team tecnico di altissimo livello, l’intero gruppo dirigenziale e tecnico possiede le risorse, il sostegno dei tifosi e i partner aziendali necessari per raggiungere i nostri obiettivi. Andrea Stella parla di ‘materiale da Campionato del Mondo’, e mi piace pensare che ogni reparto che contribuisce alle prestazioni, sia direttamente che indirettamente, sia davvero all’altezza di un titolo mondiale. Siamo consapevoli di presentarci alle gare recenti con la possibilità di vincere ogni weekend. Questo porta con sé una maggiore eccitazione, ma anche aspettative elevate e una pressione crescente. Tuttavia, stiamo vivendo appieno questo momento”.