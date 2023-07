Formula 1 | Ferrari, Leclerc ci crede: “Stiamo uscendo dal tunnel!”

Il podio di Zeltweg ha ridato fiducia a Charles Leclerc dopo la brutta prestazione di ieri. Il pilota della Ferrari è stato molto bravo a tenere la seconda posizione praticamente per tutta la durata della gara, nonostante nel primo stint abbia dovuto fare tanta gestione dell’anteriore sinistra, e per questo motivo Sainz, evidentemente più docile con la sua SF-23, si era fatto sotto ma fermato dal team nel tentativo di sorpasso. Il monegasco comunque vede la luce in fondo al tunnel, le prestazioni ci sono, ma è ancora troppo presto per esultare vedendo anche il distacco sempre siderale dalla Red Bull.

“Sono molto più contento di ieri – ha detto Leclerc a Sky. Venerdì abbiamo avuto una buona giornata, il feeling era buono. Il primo stint era tutto sul degrado gomma e sapevamo che bisognava tenere un po’ di margine all’inizio per poi spingere verso la fine, e poi per me era importante ritrovare la fiducia perduta ieri, e poco a poco è tornato il mio passo. Il secondo posto è il risultato migliore possibile, questo è il punto positivo. Gli aggiornamenti stanno funzionando bene, c’è tanto lavoro da fare ma è un passo avanti. E’ presto per dire che siamo tornati, ma stiamo uscendo dal tunnel, lo si vede anche all’interno del team. Credo che anche Aston e Mercedes hanno faticato più del dovuto, la McLaren era molto forte quindi non bisogna trarre delle conclusioni affrettate”.

“Le difficoltà di ieri? Assetto la macchina in maniera molto aggressiva, mi piace girare tanto e con un posteriore leggero, e appena solo sulle slick con una pista umida è davvero difficile guidare. Devo capire come migliorare, ho una guida troppo aggressiva per quel tipo di condizioni, almeno al momento, quindi devo settare la vettura in un certo modo. Ogni volta che mi sono prefissato un obiettivo e dove migliorare l’ho sempre fatto, quindi non sono preoccupato”.