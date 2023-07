Formula 1 | McLaren, Norris vola con gli aggiornamenti in Austria

Weekend entusiasmante per Lando Norris. Il pilota della McLaren ha portato la sua MCL60 al quinto posto nel Gran Premio d’Austria, a compimento di un fine settimana nel quale la sua monoposto ha ricevuto degli aggiornamenti importanti e che hanno fatto fare un grosso passo in avanti al team di Woking, oggi decisamente terza forza, approfittando anche di Aston Martin e Mercedes con tante ombre e poche luci in Stiria. Delude Piastri, solo diciassettesimo, ma con l’attenuante di avere ancora la vecchia configurazione della vettura, mentre a Silverstone tra qualche giorno sarà nuovamente a pari con il compagno di squadra.

“E’ stata un’ottima giornata – ha dichiarato Norris. Sono rimasto sorpreso dal nostro ritmo gara, è stato fantastico lottare con Ferrari e Red Bull, ma cosa importante è stata battere sia le Aston che le Mercedes, era il nostro obiettivo principale, quindi gran giornata e ottimi punti portati a casa. La pista di Zeltweg ti porta all’errore, ma siamo riusciti a tenere la macchina in pista e non abbiamo commesso grossi errore: la squadra ha fatto un gran lavoro e grazie ai ragazzi della fabbrica per l’aggiornamento portato qui, ci ha aiutati tantissimo per i punti, quindi un grande applauso va a loro”.

“Un pomeriggio molto lungo – ha detto Piastri. Ho riportato alcuni danni all’ala anteriore mentre ero in lotta con altre macchina e c’era stato un incidente là davanti, non potevo fare nulla ed è un peccato, ma il nostro ritmo non era eccezionale. Ad ogni modo non vedo l’ora che arrivi la prossima gara, sarà quella di casa per il team e avrò anche io gli aggiornamenti, sono impaziente di provarli”.