F1 | Red Bull, Verstappen sull’ultima sosta: “Un rischio? Ho fiducia nel team”

Max Verstappen conquista la quinta vittoria consecutiva dell’anno, la quinta della carriera in Austria. Il pilota olandese non sbaglia nulla, corre da solo in una lega a parte, fatta apposta per lui. Come sempre poco inquadrato dalla regia internazionale, Max ha avuto una sola, piccola sbavatura, quando dopo la sosta è rientrato ai box in terza posizione, alle spalle di entrambe le Ferrari: il due volte campione del mondo interrompe così la striscia di giri in testa consecutivi, ben 249 – sin dal lap 48 del GP di Miami. Le vittorie, però, continuano ad arrivare, con Max che chiede al team di rientrare ai box a tutti i costi: con ventitré secondi di vantaggio su Leclerc, è logico per Verstappen fermarsi per montare le soft e andare per il giro veloce. Max vuole tutto, non vuole lasciare nemmeno una briciola per strada: è un pilota che ha fame, non si accontenta e vuole continuare a vincere.

“L’ultimo pit un rischio? Beh, anche la vita è un rischio, puoi scivolare anche nella doccia – commenta secco il vincitore della gara – avevo un tale distacco e fiducia assoluta nel team e per me era chiaro, volevo assolutamente fermarmi. Ci siamo presi dei rischi, ma è così che abbiamo scritto e costruito la storia della Red Bull, anche in passato. E’ incredibile il sostegno di questi tifosi, spero si siano divertiti. Per me è speciale vederli tutti qui”.