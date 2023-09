Formula 1 | Mercedes, Russell ed Hamilton in pista con una W14 molto scarica: l’analisi [VIDEO]

Formula 1 GP Italia Mercedes – Mercedes ha seguito la strada di Ferrari nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nel corso delle ore di lavoro andate in scena quest’oggi, George Russell e Lewis Hamilton sono saliti a bordo di una W14 estremamente scarica, aspetto che ha fatto emergere il fenomeno del porpoising, soprattutto in uscita dalla seconda di Lesmo. Una condizione che la squadra dovrà analizzare e sistemare in vista delle sessioni di domani.

Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali in programma alle 16.00.