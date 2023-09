F1 | Ferrari-Red Bull, tanto lavoro sulle ali nel venerdì di libere in Italia [VIDEO]

F1 GP Italia Ferrari Red Bull – Tanto lavoro aerodinamico in casa Ferrari e Red Bull nelle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Tra l’ora di lavoro andata in scena questa mattina e quella del pomeriggio, le due scuderie hanno provato diverse configurazioni aerodinamiche con entrambi i piloti, effettuando dei run sia con ali da alto carico che con basso carico. Un lavoro a 360° che mira a garantire ai tecnici il maggior quantitativo di dati possibili in vista della scelta definitiva del set-up che andrà fatta per le sessioni di domani e dopodomani. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali in programma alle 16.00.