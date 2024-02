Formula 1 | Ferrari, la SF-24 è nuova al 99% rispetto al passato

La SF-24 si è finalmente svelata al mondo, parliamo della nuova vettura costruita dalla Ferrari per il mondiale 2024 di Formula 1. Questa nuova monoposto deve cancellare le prestazioni di basso livello viste lo scorso anno, quando già dai test in Bahrain si è capito che sarebbe stato un campionato molto complicato per una squadra che, con il duro lavoro è riuscita a risollevare la china nell’ultima parte del 2023. Frederic Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello è intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione della monoposto, parlando dei feedback ricevuti da Leclerc e Sainz e di come la squadra approccerà al mondiale che verrà.

Ferrari SF-24, Vasseur: “Ripartiamo dalla fine del 2023”

Frederic Vasseur (55), da gennaio 2023 è il team principal della Ferrari

“E’ presto per avere un quadro chiaro delle prestazioni – ha ammesso Vasseur. Abbiamo fatto cinque giri oggi, sono andati piuttosto bene ma avremo una situazione più certa la settimana prossima in Bahrain nel corso dei test. Senza dubbio siamo ripartiti dalla parte finale della scorsa stagione, è stata positiva, lavorando sui punti deboli del 2023 e creando una vettura più semplice da guidare, è stato fatto un buon passo avanti. La monoposto è nuova al 99%, abbiamo lavorato tanto e ci siamo concentrati su cosa non andava l’anno scorso. Credo sia stato fatto un buon progresso e le prime risposte dei piloti sono positive, sia al simulatore che nei pochi giri di oggi. Siamo ancora alle fase iniziali, adesso bisogna concentrarsi, sappiamo dove lavorare e come sviluppare la vettura. La cosa importante per me è mantenere la mentalità dell’ultima parte del 2023 ed essere più aggressivi. Il distacco che avevamo in media sulla macchina più veloce in qualifica era di tre decimi, ma sappiamo che il gap maggiore rispetto alla Red Bull non dipenda dalla bacchetta magica, ma dal fatto che loro sono in grado di lavorare meglio in varie aree prestazionali, e noi dobbiamo cercare di recuperare al livello di mentalità e approccio, e crediamo di aver fatto meglio nell’ultimo terzo della scorsa stagione”.