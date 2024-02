Ferrari | Leclerc conferma: “In fase di rinnovo sapevo del possibile arrivo di Hamilton”

Questa mattina la Ferrari ha presentato la SF-24, la nuova monoposto costruita a Maranello e che dovrà cancellare le delusioni dell’anno scorso. Charles Leclerc, pilota di punta della Rossa ha rinnovato il suo contratto poche settimane fa, legandosi per altri tre anni con opzioni per altri due, quindi un possibile quinquennale. In fase di rinnovo, il monegasco è stato informato del possibile approdo di Lewis Hamilton alla corte del Cavallino, smentendo definitivamente tutti coloro che hanno parlato di malumori nel suo entourage dopo l’annuncio del sette volte campione del mondo, qualcosa di obiettivamente impensabile viste le circostanze.

Leclerc: “Ferrari è la mia squadra del cuore”

“Dobbiamo concentrarci intanto sull’anno che sta per iniziare – ha detto Charles intervistato su Sky Sport. Sarà una stagione molto importante, ma ovviamente le discussioni contrattuali non si fanno in una sola serata, quindi ero consapevole della possibilità che Lewis potesse arrivare, ero a conoscenza di tutto e sono contento di aver rinnovato per tanti anni con la Ferrari, è il mio team del cuore, mi hanno dato l’opportunità di correre in Formula 1, hanno creduto in me sin dall’inizio, è una squadra molto speciale per me, vuol dire tanto continuare con la Ferrari e spero che questo nuovo contratto ci porterà al mio primo titolo mondiale. Per rispetto di Carlos non vorrei commentare troppo l’arrivo di Lewis: abbiamo avuto molti anni importanti insieme, è stato un grande compagno di squadra e c’è ancora una stagione da fare. Lewis è un grandissimo campione, ma non vorrei fare troppi commenti per ora, sono ancora compagno di squadra di Carlos e faremo in modo di finire questa avventura insieme nel migliore dei modi e sperando di competere al livello più alto possibile”.