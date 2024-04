Formula 1 | Red Bull, Verstappen: “La gara in Cina sarà una super sfida per la squadra”

Formula 1 Verstappen GP Cina – Parole di sfida per Max Verstappen in vista del prossimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la vittoria messa in cassaforte a Suzuka, utile per lasciarsi alle spalle il clamoroso ritiro di Melbourne, l’olandese è pronto ad estrarre il massimo dalla RB20 allo Shanghai International Circuit, tracciato che non ospita una gara dal 2019 e che metterà in mostra il primo week-end Sprint della stagione. Due incognite che hanno costretto la compagine austriaca ad lavoro extra in termini di preparazione, soprattutto per quello che riguardano le simulazioni pre-gara in fabbrica.

Verstappen carico per il week-end in Cina

“La Cina ci riserverà una bella sfida, soprattutto per il fatto che si tratta di un week-end Sprint. Non corriamo su questo circuito dal 2019 E con una sola sessione di prove libere a disposizione si tratterà di assicurarsi di aver impostato la vettura nel modo migliore possibile a livello di assetto per quanto riguarda la gestione delle gomme. Questa dinamica crea più incertezze, il che è positivo per i fan, e il team ha lavorato duramente per prepararsi. La Cina è un ottimo circuito e ha un layout unico, con le curve difficili e lunghi rettilinei che offrono molte opportunità di sorpasso. Mi è sempre piaciuto guidare a Shanghai e quindi non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà questo fine settimana”.