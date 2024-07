Ferrari | Vasseur conferma: “A Budapest gli ultimi aggiornamenti con un nuovo fondo”

La marcia di avvicinamento della Ferrari verso il Gran Premio d’Ungheria è stata piuttosto complessa. Dopo Silverstone, laddove Sainz ha provato a mettere una pezza a un weekend difficile e nel quale Leclerc non è riuscito ad andare a punti per la seconda gara consecutiva, la Scuderia ha perso il direttore tecnico del telaio, Enrico Cardile, direzione Aston Martin, mentre continua il via vai di tecnici da e per Maranello, con il sogno Newey sempre nel cassetto nonostante le voci che lo vogliono in un team inglese. A Budapest la SF-24 tornerà nella sua versione più aggiornata, con un nuovo fondo che si spera possa mettere meno in difficoltà i piloti.

“La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare – ha ammesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Abbiamo quindi constatato che il pacchetto di upgrade recentemente introdotto ha portato i benefici attesi in termini di punti di carico, ma ha anche innescato degli effetti collaterali che hanno peggiorato il comfort di guida di Charles e Carlos”.

“Abbiamo lavorato sodo in azienda e dunque a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo che contiamo possa dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità. In questa stagione si continua a lottare sul filo dei centesimi e avere Charles e Carlos in piena fiducia può consentirci di ottenere risultati migliori, in gara ma soprattutto in qualifica, quando si tratta di spingere al limite. Sono fiducioso che il pacchetto che avremo a disposizione all’Hungaroring potrà permettere alla nostra squadra di essere protagonista”.