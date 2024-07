F1 | Mercedes, Wolff: “Stiamo andando bene ma non è ancora sufficiente”

La Mercedes è certamente una delle squadre più in forma del momento. A Brackley hanno lavorato benissimo dopo un inizio di stagione certamente negativo, basti pensare alla W15 praticamente quinta forza nelle primissime gare, con l’Aston Martin anche più veloce in alcuni frangenti. Gli aggiornamenti non hanno funzionato subito, ma si sono trovati dei compromessi tra vecchie e nuove soluzioni affinché la monoposto iniziasse a carburare, tanto da vincere due gare e andare podio per tante gare consecutivamente. Adesso c’è la sfida di Spa, certamente diversa da quella della scorsa settimana a Budapest, e che potrebbe anche favorire le performance delle Frecce d’Argento.

“Ci dirigiamo verso l’ultima gara prima della pausa estiva con una serie di cinque podi consecutivi – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Cerchiamo quindi di continuare così e finire bene la prima metà della stagione. Il gruppo davanti è compatto e dovremo dare il massimo per fare la differenza. Ci manca un po’ di ritmo rispetto ad alcuni dei nostri concorrenti, ma continuiamo a migliorare le prestazioni della vettura. Siamo in una traiettoria positiva e questo è incoraggiante. Non è ancora sufficiente per lottare per la vittoria in modo costante in ogni fine settimana, ma ci ha permesso di essere in lizza per i primi tre posti più regolarmente”.

“Lo scorso weekend in Ungheria non è stato semplice: ci siamo qualificati male e poi siamo stati costretti a recuperare Domenica abbiamo preso punti importanti gareggiando bene, incluso Lewis che ha conquistato il suo 200esimo podio in Formula 1, un risultato eccezionale. È stato positivo vedere i passi avanti fatti in quelle condizioni più calde, anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Spa è una sfida molto diversa da Budapest: con temperature più fresche e un layout molto più veloce, sarà interessante vedere come si comporterà la W15 rispetto ai nostri rivali”.