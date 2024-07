F1 | Sauber unica squadra senza punti a metà campionato

In attesa che arrivi Audi nel 2026, la Sauber non sta certamente facendo una grandissima figura. Nel mondiale 2024 di Formula 1, lo storico team svizzero è l’unico senza punti nella classifica costruttori, e dopo metà campionato non è ovviamente un risultato di cui andarne fieri. Bottas e Zhou non hanno fra le mani un mezzo tecnico in grado di approfittare dei problemi dei top team, un po’ come fanno e bene Haas e Racing Bulls, ma sembra anche che i piloti non siano in grado di dare quel qualcosa in più quando se ne sente il bisogno. In Ungheria la qualifica sarà fondamentale, laddove lo scorso anno entrambi finirono in top dieci, salvo poi non confermarsi in gara.

“La pausa era assolutamente necessaria – ha detto Bottas. Sono impaziente per le ultime due gare prima della pausa estiva: la gara di Budapest è un po’ di casa per i tifosi finlandesi, quindi ci sarà tanto supporto. Qui superare è una vera sfida, essendo una pista vecchia scuola, e date le limitate opportunità di sorpasso le qualifiche saranno cruciali. Le ultime prestazioni non ci hanno soddisfatto, e durante questa pausa abbiamo lavorato duramente per concentrarsi sull’analisi dei nostri problemi. Stiamo spingendo affinché le performance della nostra macchina migliorino”.

“Spero di ottenere di nuovo un ottimo risultato in qualifica – ha dichiarato Zhou. Qui i sorpassi sono impegnativi quasi come a Monaco: è un circuito ad alto carico aerodinamico, molto fisico e con poche possibilità di riposare durante il giro, quindi trovare un buon ritmo sarà fondamentale massimizzare la prestazione. Abbiamo lavorato sulla macchina e affrontato problemi che ci hanno impedito di essere più vicini alla parte alta del centro gruppo e lottare per i punti, ma adesso dobbiamo rimetterci in gioco, pronti per affrontare il caldo ungherese”.