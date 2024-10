Formula 1 | Ferrari estende la collaborazione con Shell

F1 Ferrari Shell – Ferrari ha annunciato l’estensione pluriennale del suo accordo con Shell, che entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2026. La collaborazione coprirà Scuderia Ferrari HP, il progetto Hypercar e la serie Challenge, assicurando un supporto strategico da parte del marchio di lubrificanti britannico, mentre il team si prepara ad affrontare le nuove regolamentazioni tecniche in Formula 1.

L’introduzione di motori alimentati al 100% da biocarburanti, fortemente voluti dalla FIA, e le modifiche aerodinamiche previste per il 2026 rappresentano un cambiamento cruciale per il futuro del motorsport. E la conferma della partnership, ormai decennale, arriva in un momento di crescita per la squadra capitanata da Frédéric Vasseur, capace di ottenere cinque vittorie in stagione, di cui tre nelle ultime cinque gare. Un risultato che mancava dal 2018 e che sta aiutando il Cavallino a ridurre il gap con McLaren nel mondiale Costruttori.

I recenti progressi della Scuderia Ferrari, supportati dalle novità tecniche introdotte a Monza, alimentano un crescente ottimismo per il 2025 e il medio periodo. Con l’appoggio di Shell in questo momento cruciale, il team del Cavallino è pronto a raccogliere le sfide delle nuove regolamentazioni e a mantenere alta la competitività in Formula 1, puntando su una partnership storica e su una visione condivisa per il futuro del motorsport.