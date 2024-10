F1 | Pirelli e Interlagos omaggiano Senna nel trentennale della sua scomparsa

F1 Pirelli Senna – Nel trentennale della tragica scomparsa di Ayrton Senna, il circuito di Interlagos si prepara a rendere omaggio a una delle figure più amate nella storia della Formula 1. Dopo le celebrazioni tenutesi a maggio a Imola, anche in Brasile sono in programma iniziative dedicate al campione, in un tributo sentito che coinvolgerà pubblico e team.

Pirelli, in collaborazione con l’Instituto Senna, ha annunciato la messa all’asta di una versione speciale del Pole Position Award, decorata con i colori del Brasile e il logo di Senna. Quest’edizione commemorativa rappresenta un’occasione unica per i fan di celebrare il pilota scomparso, il cui spirito e talento rimangono un punto di riferimento per tutti gli appassionati.

Anche il Pirelli Podium Cap, indossato dai piloti sul podio, sarà in edizione speciale, riproducendo i colori della bandiera brasiliana e il simbolo di Senna. Questo omaggio è pensato per onorare un’icona dello sport che continua a ispirare nuove generazioni, mantenendo vivo il ricordo di un pilota che, con il suo carisma e talento, ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

5/5 - (1 vote)