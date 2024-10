F1 | Brundle a gamba tesa su Verstappen: “In Messico ha avuto una condotta immatura e pericolosa”

F1 Brundle Verstappen – Martin Brundle, ex pilota di Formula 1 e attuale commentatore, ha espresso dure critiche nei confronti di Max Verstappen per il comportamento in pista durante il Gran Premio del Messico, concentrandosi sull’incidente con Lando Norris al decimo giro. Il britannico ha definito la seconda manovra del pilota olandese, in cui ha spinto Norris fuori pista, “pericolosa” e ha sostenuto che avrebbe meritato una penalità più severa rispetto alle due sanzioni da 10 secondi inflitte.

Brundle duro su Verstappen

Durante la trasmissione in diretta, il talent di Sky ha commentato: “La prima mossa è stata irrispettosa e sfacciata, la seconda semplicemente pericolosa. È una penalità che vale quasi un intero pit stop.” L’ex pilota ha continuato a esprimere il suo disappunto, definendo l’incidente un “momento di rabbia” e “ridicolo”. “Ha continuato ad accelerare, portando fuori pista entrambi, e penso sia stato fortunato a non ricevere un drive-through penalty. Sono un grande estimatore di Max e odio vederlo comportarsi così, perché è migliore di questo. Ha un talento tale da non avere bisogno di guidare in quel modo. Credo davvero che sia stato un momento di rabbia impulsiva.”

Brundle ha riconosciuto che la frustrazione del tre volte iridata, attualmente in piena lotta con Norris per la conquista del mondiale Piloti, potrebbe essere stata alimentata dall’incidente precedente alla curva 4 e dalla consapevolezza di avere la terza macchina più veloce in pista. “Penso che ci sia della frustrazione, considerando che al momento ha la terza macchina più competitiva Sappiamo che è combattivo e aggressivo. Ma esiste un limite, e quel secondo incidente lo ha ampiamente superato”.

Una lotta mondiale aperta e incerta

Verstappen, ricordiamo, ha concluso l’ultimo Gran Premio del Messico in sesta posizione ed ha perso punti preziosi nei confronti di Norris. Un’emorragia che potrebbe rendere incerto il finale di stagione, anche in virtù delle difficoltà che la compagine austriaca sta accusando sul pacchetto RB20, ad oggi nettamente inferiore non solo a McLaren, ma anche a Ferrari.

