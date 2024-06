Mercedes | Hamilton in quarta fila in Canada: “Non sono né deluso, né arrabbiato”

La Mercedes può certamente essere soddisfatta per la pole position conquistata da Russell in Canada, ma dall’altra parte del box c’è un Hamilton in settima posizione, un po’ troppo lontano dalle previsioni prima delle qualifiche di Montreal e che vedevano il sette volte campione del mondo tra i papabili per una posizione di vertice. Lewis ammette di non essere deluso o arrabbiato, ma evidentemente ci sono stati dei problemi con la sua W15 e che non sono stati invece riscontrati su quella del compagno di squadra.

“Innanzitutto complimenti a George – ha detto Hamilton. È fantastico per la squadra ottenere la pole position. Tutti a Brackley e Brixworth hanno fatto un ottimo lavoro spingendo in avanti la vettura e il suo sviluppo. Hanno lavorato instancabilmente per portare gli aggiornamenti. Per quanto mi riguarda, mi sono sentito benissimo per tutto il fine settimana, quindi, nonostante la partenza dalla settima posizione, spero che di poter fare una gara decente. È difficile sorpassare qui e le vetture davanti sono piuttosto vicine, quindi sarà impegnativo, ma farò del mio meglio. Non sono né deluso, né arrabbiato. È stata una sessione difficile da parte mia. Siamo stati veloci nelle Libere 3, ma ho faticato un po’ di più in qualifica. Non riuscivo a far funzionare le gomme e lo stesso è successo nel mio ultimo giro in Q3. Vediamo se riuscirò a fare dei progressi in gara”.