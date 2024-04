Formula 1 | Eddie Jordan ha la coppia Aston Martin per il 2025

Il mercato piloti continua a far chiacchierare il mondo della Formula 1. Fino a questo momento, l’unica certezza per il 2025 riguarda il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Questa mossa ha scatenato un effetto domino che però ancora non è partito, e si aspetta una seconda mossa per dare vita a un momento molto entusiasmante per quanto concerne la carriera di diversi piloti. L’Aston Martin sta cercando di diventare ancora più grande, e sembra sempre più intenzionata a portare a casa Adrian Newey, magari per allettare Max Verstappen in un momento di crisi all’interno della Red Bull. Secondo Eddie Jordan però, ex capo dell’omonima scuderia di Formula 1, a Silverstone potremmo vedere la coppia formata da Alonso e Sainz, con Stroll quindi silurato dal team di proprietà del padre.

“Non sorprendetevi se nel 2025 dovessimo avere un team tutto spagnolo in Aston Martin – ha detto l’irlandese a Formula for Success. Non ho prove concrete, ma è una intuizione, e spesso è diversa da quella degli altri. Suona bene, è anche molto romantico, non trovate? Certo è che Carlos ha iniziato con Toro Rosso la sua carriera: se la Red Bull perdesse qualcuno come Max o volesse cambiare Perez, bisogna considerare Sainz come favorito per la sostituzione”.