F1 | Vettel ammette: “Vero, ho parlato con Toto Wolff”

Il futuro addio di Lewis Hamilton alla Mercedes, con l’inglese che chiuderà la propria esperienza di vita con la Stella al termine del campionato in corso per diventare un nuovo pilota Ferrari dal 2025, ha portato la scuderia della Stella alla caccia del sostituto del sette volte iridato nonché del nuovo compagno di squadra da affiancare a George Russell.

Attorno al profilo del post Hamilton continua il chiacchiericcio mediatico, portando tra gli altri anche il nome di Sebastian Vettel. Il tedesco, che a fine 2022 ha chiuso la propria carriera in Formula 1 con Aston Martin e che recentemente è tornato in pista alla guida della Porsche Hypercar 963 nei test di Aragon, ha ammesso di aver discusso con il team principal della Mercedes Toto Wolff ma facendo in maniera sommaria senza un motivo particolare.

“È vero, ma non ne abbiamo parlato nello specifico – ha dichiarato Vettel, intervistato da Sky Germany – Sono ancora in contatto con persone che mi hanno accompagnato direttamente o indirettamente per tanti anni o che sono state nel Circus. Naturalmente siamo in contatto, a seconda che le cose vadano bene o male, ho la fortuna di conoscere tante persone e se qualcosa mi incuriosisce posso chiedere direttamente.

Il tedesco poi, discutendo dell’annuncio di Hamilton in Ferrari, ha detto: “All’inizio ero molto scettico e pensavo tra me e me che non fosse vero, ma poi è accaduto e sono davvero felice per Lewis. Gli ho scritto subito dopo e siamo comunque in contatto. Sono allo stesso modo in contatto con altri e anche con Toto. Ma ora non abbiamo parlato specificamente di cosa potrebbe portare il futuro.”