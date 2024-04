F1 | Mercedes, dietrofront Wolff: sarà presente in Giappone

Toto Wolff avrebbe dovuto saltare il Gran Premio del Giappone. Negli ultimi anni infatti, l’austriaco ha deciso di non partecipare al 100% dei weekend di Formula 1 per dedicarsi anche al lavoro a Brackley. Lo scorso anno, il team principal della Mercedes saltò l’appuntamento nipponico e quello del Qatar in seguito a un’operazione al ginocchio. Questa volta però c’è stato un dietrofront da parte del capo delle Frecce d’Argento, probabilmente per stare il più vicino possibile alla squadra in un momento di grossa difficoltà, con una W15 ben lontana dalle prestazioni sperate e in vista di un tracciato come quello di Suzuka e che potrebbe dare noie alle caratteristiche della vettura, specialmente nel primo settore, quello dello Snake.

Nei giorni scorsi, lo stesso Wolff ha accettato le critiche dell’ultimo periodo: qualcuno lo avrebbe persino messo in discussione all’interno della Mercedes, ma è obiettivamente impossibile anche solo pensare di poterlo fare fuori, quantomeno al momento vista la sua posizione all’interno del team, avendone appunto il possesso del 33%.