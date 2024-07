Formula 1 | McLaren, caccia aperta in Ungheria: l’obiettivo è la vittoria

F1 Stella GP Ungheria – Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, Andrea Stella ha tracciato un primo bilancio della stagione che sta vivendo la McLaren, precisando come la squadra sia riuscita a mostrare una crescita di assoluto livello, specialmente nell’ultimo triple-header che ha compreso gli appuntamenti di Spagna, Austria e Regno Unito.

Tralasciando alcune sbavature che non hanno permesso il raggiungimento del bottino “pieno”, ovvero la vittoria, Lando Norris ed Oscar Piastri si sono rivelati sempre competitivi, giocandosela spesso alla pari di Red Bull e Mercedes. Una base ottima che la compagine inglese spera di confermare anche all’Hungaroring, le cui caratteristiche – almeno sulla carta – dovrebbero sorridere allA MCL38.

Stella e un primo bilancio della stagione McLaren

“Ci siamo messi alle spalle il Gran Premio di Gran Bretagna e quindi la prima metà della stagione 2024. E’ un buon momento per riflettere sulla strada che abbiamo fatto. Siamo in una buona posizione nel mondiale Costruttori e grazie anche all’abilità dei nostri piloti siamo riusciti a superare alcuni dei nostri concorrenti nel corso delle ultime gare. Abbiamo mostrato coerenza ed è ciò che vogliamo confermare anche nel prosieguo di quest’annata. La scorsa settimana ci siamo presi del tempo per festeggiare i trofeo ottenuti nell’ultimo triple-header, anche se sappiamo che c’è ancora tanto da fare. Vogliamo continuare a migliorare già a partire dalla prossima tappa in programma questo fine settimana all’Hungaroring. Non vediamo l’ora di scendere in pista”.