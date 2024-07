F1 | McLaren, Stella deluso: “Non bene in Q3, ma faremo una bella gara”

C’è una comprensibile delusione in casa McLaren per il risultato delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. La MCL38 è la macchina più forte ultimamente, e si è confermata tale anche nel weekend di Silverstone, ma Norris e Piastri non sono riusciti a fare meglio della terza e quinta posizione, quindi in gara scatteranno dalla seconda e terza fila. Il pilota di casa ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo, lasciando la pole position e la prima fila alla Mercedes, mentre il suo compagno di squadra ha lottato con Sainz e Alonso per avere una posizione migliore in pista nel corso del giro di lancio in preparazione dell’ultimo crono, non scaldando bene le gomme e stando troppo vicino al pilota della Ferrari. La gara però è un’altra cosa, e il passo della monoposto accresce l’ottimismo nel box di Woking.

“Le qualifiche di Silverstone sono state bene eseguite in condizioni variabili fino all’ultimo giro della Q3, dove non siamo stati bravi a sfruttare al meglio la nostra vettura – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Siamo stati in grado di migliorare sessione dopo sessione: la prima manche prometteva bene, poi però in Q2 sia Lando che Oscar non sono riusciti a migliorare, non ce n’erano le possibilità, e questo non ci ha permesso di avere un risultato migliore. Per quanto riguarda Lando, il suo ultimo giro è stato disordinato, mentre Oscar ha dovuto lottare durante la preparazione, finendo troppo vicino a Sainz. Siamo ancora in una posizione molto forte per la gara: massimizzeremo il tutto e cercheremo di guadagnare posizioni importanti”.