Formula 1 | Haas, Suzuka banco di prova importante per la VF-24

L’inizio stagione della Haas è stato a dir poco sorprendente. La squadra americana ha già conquistato quattro punti nelle prime tre gare del mondiale, specialmente a Jeddah e Melbourne. La VF-24, secondo pronostici, sarebbe dovuta essere senza se e senza ma la vettura più lenta dello schieramento, ma in realtà è stata di fatto l’unica, insieme alla più quotata Racing Bulls ad approfittare dei punticini lasciati dai top team nelle due gare sopracitate, piazzandosi in top dieci (due volte con Hulkenberg, una con Magnussen) e mettendo da parte un piccolissimo gruzzoletto ma che può fare la differenza al termine della stagione. Suzuka sarà un banco di prova importante: pista ad alto degrado, storico tallone d’Achille della scuderia americana, la quale sarà quindi in cerca di risposte nel prossimo weekend.

“Eccoci in un tracciato iconico, un classico della Formula 1 – ha detto Hulkenberg. E’ tecnico e impegnativo dove è difficile fare un giro perfetto in qualifica. Suzuka è un mix di curve a bassa, media e alta velocità, ed sarà la prima volta quest’anno su un circuito ad alto degrado, quindi sarà importante per noi imparare per bene già dalle prime prove libere. Ci sono dei segnali positivi in questa stagione, siamo più “comodi” nella vettura rispetto a sei mesi fa, ma siamo soltanto all’inizio del mondiale”.

“Dal punto di vista della guida, Suzuka è una delle gare in cui puoi divertirti di più – ha dichiarato Magnussen. Immergersi nella cultura giapponese durante il weekend è sempre un’esperienza da provare. Sulla carta, il tracciato non sembra adattarsi molto alla nostra vettura, ma penso che la base sia migliore rispetto allo scorso anno. Se tutto dovesse andare bene, pur non qualificandoci bene, saremo comunque in grado di fare una buona prestazione, è questa la nostra speranza”.