F1 | Brown: “McLaren è pronta per battagliare con la Red Bull”

F1 McLaren Brown – Nonostante le sconfitte di Barcellona, Spielberg e Silverstone, Zak Brown ripone massima fiducia nelle potenzialità della McLaren e ritiene che la compagine inglese sia pronta per battagliare ad armi pari con la Red Bull, senza “cattiverie” o colpi bassi. Secondo il CEO della scuderia britannica, la leadership di Andrea Stella ha permesso alla squadra di crescere sul piano tecnico e umano, arrivando ad un livello di performance di assoluto spessore, considerando lo sviluppo che è stato portato tra la fine del 2023 e l’inizio di questo 2024 con la MCL38. Un’arma importante, emersa com estrema chiarezza in questa seconda parte di stagione, che Lando Norris ed Oscar Piastri vogliono sfruttare per aggiudicarsi podi e vittorie.

Brown rilancia la McLaren

“Siamo pronti per affrontare un testa a testa, ma senza cattiveria. Non è questo il modo in cui McLaren vuole correre. Penso che possiamo duellare duramente, ma senza essere cattivi l’uno con gli altri. Loro, in alcune circostanze, sembrano voler vincere a tutti i costi, ma non è questo il nostro modo di gareggiare. La pressione di dover vincere è emozionante, mentre la situazione cambia quando ti ritrovi a battagliare per un piazzamento di metà classifica. McLaren può vantare un palmares ricco di vittorie e mondiali, mentre Andrea Stella è riuscito a vincere non solo con uno dei piloti più forti della storia, ma anche con una squadra che è una vera e propria leggenda. Siamo affamati e molto critici con noi stessi. Se abbiamo commesso un errore, ne parliamo offline, ma sicuramente facciamo un’analisi post-gara molto dettagliata”.