GP Ungheria | McLaren in prima fila, Stella: “La dice lunga sui nostri piloti e sulla forza della macchina”

La McLaren, per la prima volta dopo dodici anni monopolizzerà tutta la prima fila di un Gran Premio. L’ultima volta fu in Brasile, nell’ultimo appuntamento del mondiale 2012 vinto da Sebastian Vettel. All’epoca, Lewis Hamilton e Jenson Button scattarono davanti a tutti. Un record quindi per la storica squadra di Woking, la quale ha, senza alcun dubbio, la vettura più forte in questo momento nel panorama della Formula 1. Norris e Piastri cercheranno di trasformare questo risultato in una doppietta domani, ma dovranno difendersi dal feroce ritorno di Verstappen e dagli attacchi che Ferrari e Mercedes, certamente più attardate, proveranno a sferrare quantomeno nei primi istanti dopo la partenza.

“Ottimo risultato per la squadra – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Testimonia tutto lo sforzo profuso in questa stagione. Avere entrambi i piloti in prima fila la dice lunga sulla loro forza e il ritmo che la vettura sta dimostrando di avere, è un qualcosa di cui tutti possono essere orgogliosi, sia in pista che a Woking. Adesso la nostra attenzione è rivolta alla gara, è lì che il risultato conta davvero. Ci siamo messi nella miglior posizione di partenza possibile, ma ci sono molti fattori, anche fuori dal nostro controllo sui quali bisogna stare attenti. Per questo motivo dobbiamo prepararci al meglio”.