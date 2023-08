Formula 1 | Che Williams a Zandvoort! Albon conquista una magica seconda fila

Grandissima giornata per la Williams e soprattutto Alexander Albon. Il pilota thailandese ha conquistato una fantastica quarta posizione a Zandvoort, e domani scatterà quindi dalla seconda fila nel Gran Premio d’Olanda. Un risultato inaspettato per il team di Grove, solitamente in difficoltà su questa tipologia di circuiti, ma questa volta sia l’ex Red Bull che Sargeant, approfittando anche delle condizioni variabili, sono riusciti a portare entrambe le macchine in Q3. Alex è stato bravissimo, ma ha qualcosa da ridire all’amico Russell, il quale gli ha soffiato all’ultimo la terza posizione.

“Sì, George mi ha sicuramente dato un dispiacere – scherza Albon su Sky. E’ stata una gran bella qualifica e ci siamo un po’ provocati a vicenda sostanzialmente, perché abbiamo avuto degli ingegneri in comune. Siamo al terzo e quarto posto, siamo andati molto bene: è stato un weekend fantastico finora, la macchina sin dalla prima sessione di libere è andata molto forte, e questo ci ha sorpresi perché non ci consideriamo così competitivi nei circuiti ad alto carico aerodinamico, mentre oggi è andata diversamente, quindi bene così”.