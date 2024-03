Formula 1 | Williams, Albon: “L’unica ricompensa che posso dare alla squadra è la zona punti”

Formula 1 Williams GP Australia – 12° posizione per Alexander Albon nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le tante chiacchiere di ieri, provocate dallo switch del telaio tra Logan Sargeant e il thailandese, costretto a saltare le libere di venerdì per un rovinoso impatto nelle FP1, il portacolori della scuderia inglese ha cercato di ottenere il massimo dalla qualifica, garantendosi un buon piazzamento in ottica gara. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di gareggiare per la zona punti, così da “giustificare” lo stop imposto dalla squadra al compagno di squadra.

Albon, grandi motivazioni in vista della gara

“Nessuno vuole correre in questo modo, io non voglio correre in questo modo. Un conto è commettere un errore nelle FP1 e poi fare marcia indietro e cercare di fare risultato nelle qualifiche, mentre un altro è trovarsi in questa situazione. E’ una responsabilità che mi assumo e il significato non mi sfugge. È dura, veramente dura, ma ora l’unica cosa che posso fare è concentrarmi sul mio lavoro. Intendo lasciarmi tutto alle spalle per garantirmi un proseguo del fine settimana lineare. Il morale non è il massimo, ovviamente, ma tutto quello che posso fare è garantire alla squadra la zona punti. E’ l’unica che posso offrire anche a Logan”.