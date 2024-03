F1 | Williams a Melbourne per garantirsi i primi punti della stagione

F1 Williams GP Australia – Obiettivo zona punti per Alexander Albon e Logan Sargeant per il prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i passi falsi di Sakhir e Jeddah, i due portacolori della Williams intendono garantirsi i primi punti dell’annata, così da muovere una classifica fin qui deficitaria e pesantemente “influenzata” dalle performance altalenanti della FW46.

Albon non vede l’ora di scendere in pista

“Tornare a Melbourne è sempre una grande emozione. C’è sempre un’atmosfera fantastica in città e i fan sono molto appassionati di corse. Non vedo l’ora di tornare in macchina per capire come va la FW46 intorno ad Albert Park. Storicamente è sempre stata una buona pista per noi e speriamo di confermare questo trend anche quest’anno. Bisognerà capire che tipo di punti di forza avremo di sessione in sessione. Speriamo di poter fare un buon lavoro quest’anno e imparare tanto su come la nostra vettura si comporta”.

Sargeant, Melbourne banco di prova per la Williams

“Non vedo l’ora di correre di nuovo a Melbourne questo fine settimana. I fan creano un’atmosfera incredibile che rende questa gara speciale. Il mio piano è trovare un buon ritmo venerdì e costruire la nostra performance di sessione in sessione. Sappiamo che tra le squadre, specialmente a metà gruppo, ci sono distacchi molto ristretti e quindi dobbiamo ottimizzare al massimo il pacchetto per spingerci più avanti possibile in classifica”.