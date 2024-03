F1 | Williams in difficoltà, Albon: “Siamo più indietro del previsto”

Inizio molto difficile per la Williams, che a Melbourne ha toccato uno dei punti più bassi della sua gloriosa storia, con la rinuncia a uno dei suoi piloti per la mancanza di un telaio di riserva dopo l’incidente di Albon nel corso della prima sessione di prove libere. La squadra di Grove non ha approfittato dei ritiri altrui per assicurarsi un posto in top dieci nella gara australiana, cosa che invece sono riuscite a fare Haas (due volte consecutive) e Racing Bulls. Il pilota thailandese, dopo la bandiera a scacchi, ha così parlato davanti ai giornalisti presenti, ammettendo come la Williams sia molto indietro rispetto a quanto previsto.

“Lo scorso anno abbiamo sacrificato tanto in termini di sviluppi per concentrarci sulla vettura di quest’anno – ha ammesso Albon. E’ chiaro come ci sia un divario piuttosto ampio tra la quinta e la sesta posizione in termini di team, e la cosa più frustrante per noi è bisogna sbloccare il ritmo della vettura. Siamo stati costretti ad accelerare su alcuni punti per mettere la monoposto in una buona posizione prima della gara d’apertura in Bahrain, ma ci vuole tempo per migliorare e non accadrà dall’oggi al domani. Quando si è indietro, tutto arriva un più tardi del solito, così come gli aggiornamenti e tutto questo genere di cose. Stiamo correndo in una posizione non ideale, dovremmo essere più avanti. A Melbourne è stato frustrante perché i nostri avversari sono andati a punti, abbiamo bisogno di queste gare, dove sai che tre macchine forti si ritirano, e allora devi trarne vantaggio, ma noi non ci siamo riusciti”.