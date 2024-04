F1 | Williams, anche a Suzuka si conferma l’incubo telaio

F1 Williams GP Giappone – Incubo telaio per la Williams anche al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

A causa di un contatto al primo giro con Daniel Ricciardo, il thailandese – incolpevole per l’accaduto – ha danneggiato la seconda scocca in possesso della scuderia inglese, creando di fatto una situazione difficile in vista delle possibili gare. Da capire adesso che la compagine britannica riuscirà ad adottare le giuste contromisure in vista del prossimo round in Cina. Gara nelle retrovie invece per Logan Sargeant, autore di diverse sbavature che non gli hanno permesso di gareggiare per la zona punti con Yuki Tsunoda, poi 10°, e Nico Hulkenberg.

Albon danneggia anche il secondo telaio

“Non ho fatto una buona partenza, ma con le gomme hard sono riuscito ad avere una buona trazione in uscita dalla curva 2. Purtroppo, pochi metri dopo, ho avuto il contatto con Ricciardo che ha posto fine alla gara di entrambi. Temo che Daniel non mi abbia visto… in generale direi che è stato un momento difficile. Ho provato a tirarmi indietro, ma non sono riuscito a tagliarmi di mezzo abbastanza velocemente. E’ stato un fine settimana difficile e frustrante. L’angolo di impatto, oltre che la velocità, ha generato dei danni che non ci danno una mano in questo periodo. Cercheremo di prepararci al meglio per le prossime trasferte del campionato, a partire dalla Cina”.

Sargeant compromette una possibile lotta per la zona punti

“Dopo la seconda sosta ho spinto in modo aggressivo per raggiungere il gruppo davanti a me. Ho toccato il cordolo in uscita, ma sono rimasto bloccato e sono andato dritto. E’ stato un momento deludente in una gara comunque ricca di aspetti positivi. Avevamo una strategia audace con le gomme hard, ma alla fine non siamo riusciti a raccogliere il risultati che tutti ci aspettavamo o che speravamo. Se tutto fosse andato come speravamo avremmo raccolto un risultato diverso, ma alla fine è andata così”.