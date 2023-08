Formula 1 | Mercedes, Hamilton fuori in Q2 a Zandvoort

Un grande colpo di scena nelle qualifiche di Zandvoort è stato il risultato di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a portare la sua Mercedes in Q3, e domani scatterà dalla tredicesima posizione in griglia di partenza. Una prestazione certamente negativa, figlia di una mancata fiducia nella W14 nel corso di questo weekend, e alle domande su un possibile errore da parte sua in qualifica, il britannico respinge categoricamente questa possibilità, rimarcando le problematiche avute con la vettura nelle ultime 24 ore.

“Dopo la prima sessione di libere ho perso fiducia nella vettura e questo ha reso le qualifiche complicate – ha ammesso Hamilton. E’ stato difficile portare le gomme nella giusta finestra di lavoro e ho faticato sia con il bilanciamento che con l’aderenza. George ha fatto alcune regolazioni e che hanno funzionato meglio, ma sappiamo che la vettura funziona in un arco di tempo ristretto e questo cose accadono quando ci si trova in quelle situazioni particolari. Nell’ultimo tentativo ho fatto due giri consecutivi e nel secondo le gomme si sono surriscaldate, quindi non ho potuto fare di meglio. Non ho fatto alcun errore, semplicemente è andata così”.