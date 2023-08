Formula 1 | Sainz e la consapevolezza delle difficoltà Ferrari in Olanda

La Ferrari migliore nelle qualifiche in Olanda è stata quella di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha chiuso la giornata in sesta posizione, e domani partirà dalla terza fila. Una situazione molto complicate per la Scuderia di Maranello, arrancante più del previsto e dovuto a Zandvoort, e con una soluzione che non sembra facile da trovare. Per il #55 sarà una gara probabilmente in salita e in difesa, visto che il ritmo visto ieri in condizioni di asciutto non fa presagire nulla di buono, in attesa forse di una pioggia che potrebbe rimescolare le carte.

“Finora la nostra performance in questo weekend non è stata eccezionale e sapevamo che quelle di oggi sarebbero state qualifiche difficili – ha detto Sainz. Siamo riusciti ad accedere al Q3 e abbiamo messo insieme dei giri dignitosi che ci sono valsi la sesta posizione, anche se ovviamente non siamo dove vorremmo essere. Anche domani non sarà affatto facile, ma faremo il massimo per portare a casa il miglior risultato possibile”.