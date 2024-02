Test F1 | Alpine, Gasly: “Feeling positivo con la nuova vettura”

Test F1 – L’Alpine completa centoventuno giri nella prima giornata di test in Bahrain. Sotto il sole cocente di Sakhir – dove la squadra ha anche effettuato il filming day nella giornata di martedì – Esteban Ocon ha completato sessanta tornate, segnando quello che, a fine giornata, sarà il sedicesimo miglior tempo. In queste sessioni, e nella prima giornata in particolare, il cronometro è relativamente importante: nonostante la classifica Ocon sembra essere soddisfatto del lavoro svolto in pista. Domani il francese tornerà in pista nel pomeriggio.

Ocon: “Bello tornare in pista dopo la pausa invernale”

“E’ stato il primo vero giorno con la nuova vettura ed è stato bello completare sessanta giri stamattina. E’ bello poter tornare in pista e sentire di nuovo questa sensazione dopo la pausa invernale. Abbiamo completato il programma di stamattina, individuando le aree su cui lavorare nei prossimi giorni. A questo punto, l’obiettivo è trovare il giusto feeling con la vettura e con il set-up. Continueremo a lavorare sodo fino al termine dei test. Tornerò al volante domani mattina e non vedo l’ora”.

Gasly: “Feeling iniziale positivo”

Quinto tempo, invece, per Pierre Gasly: il francese completa sessantuno giri nel pomeriggio della prima giornata di test. Buone sensazioni anche per lui, che domani scenderà in pista per primo.

“E’ bello tornare in pista per questa nuova stagione. E’ stata una giornata positiva e abbiamo completato accuratamente il nostro programma e tutti i giri previsti. E’ questa la cosa più importante: testa l’affidabilità e fare più giri possibili. Il feeling iniziale con la vettura è stato positivo, ma ora sarà fondamentale analizzare i dati, comprenderli e sbloccare performance. Tornerò in macchina domani mattina e non vedo l’ora di continuare a lavorare con il team”.