Formula 1 | Capelli e l’analisi sul problema di Leclerc in Sprint Qualifying [VIDEO]

F1 GP Austria Leclerc – Presente a Paddock Live, Ivan Capelli ha cercato di analizzare le cause che non hanno permesso a Charles Leclerc di completare un giro “buono” nella SQ3 del Gran Premio d’Austria, 11° prova del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come il problema in pit lane, provocato dall’attivazione improvvisa dell’antistallo, abbia costretto il monegasco a riavviare la power unit e quindi a perdere tempo prezioso. Un epilogo che domani lo costringerà a scattare dalla decima piazza, lontano dalle posizioni di vertice della classifica. Appuntamento alle 12.00 di domani per la partenza della gara breve di questo fine settimana in Austria.