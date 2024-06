F1 | Ferrari, Sainz solo in quinta posizione: “Il format ci permette di fare delle correzioni”

Il pomeriggio della Ferrari non è stato certamente entusiasmante. Carlos Sainz è stato il migliore dei due piloti, chiudendo però in quinta posizione nel sandwich delle due Mercedes. La SF-24 continua a faticare, e nelle curve veloci soffre di un bouncing non indifferente e che non le permette di offrire prestazioni migliori, specialmente nel terzo settore, laddove la monoposto perde e non poco rispetto ai diretti concorrenti, facendo sì che la monoposto rossa sia lì a giocarsela con le Frecce d’Argento per essere soltanto la terza forza in pista.

“Abbiamo avuto pomeriggi migliori – ammette Sainz. In SQ1 e SQ2, con le gomme medie, il feeling con la monoposto non era male, mentre in SQ3 con le Soft si sono evidenziati i nostri punti deboli e abbiamo chiuso soltanto in quinta posizione. Il formato Sprint ci dà ancora un po’ di tempo per sistemare alcuni dettagli per domani, quando speriamo di avere una qualifica migliore in vista della gara di domenica. Per la Sprint Race di domani mattina il nostro obiettivo è portare a casa più punti possibili e credo che ci siano le potenzialità per ottenere un buon risultato”.