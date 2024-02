Formula 1 | Cambia ancora il format della Sprint Race?

Quest’oggi, in mezzo a due presentazioni (Williams e Sauber Stake) e all’indagine che la Red Bull avrebbe indetto nei confronti di Christian Horner, si è svolta anche la F1 Commission. Due i temi all’ordine del giorno, uno dei quali riguarda il format della Sprint Race, il quale viene cambiato praticamente ogni anno pur di non levarcelo di mezzo. A seguito di un precedente supporto dalla parte della commissione stessa per un aggiornamento del weekend Sprint, si legge nella nota della FIA, è stato raggiunto un accordo per un riordinamento delle sessioni durante il fine settimana, con prove libere 1 e qualifiche Sprint ShootOut il venerdì, sabato la Sprint Race al mattino e le qualifiche del Gran Premio il pomeriggio, mentre la gara, ovviamente, resta la domenica. I perfezionamenti normativi saranno presentati nel prossimo Consiglio Mondiale del Motorsport il 28 febbraio 2024, praticamente nel weekend inaugurale del Bahrain.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie